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ЕС уведомил Британию по поводу нарушения соглашения о Brexit

Новина українською → Британия, Четверг 01 октября 2020 12:23
ЕС уведомил Британию по поводу нарушения соглашения о Brexit Фото: флаг ЕС (flickr.com)
Автор: Юлия Струк

Европейский союз официально уведомил Великобританию о нарушении ей соглашения о Brexit. ЕС дал стране месяц на устранение нарушений.

Об этом сказано в сообщении на сайте Европейской комиссии.

"Мы предложили нашим британским друзьям изъять проблемные части из своего законопроекта о внутреннем рынке к концу сентября. Этот законопроект по самой своей природе является нарушением обязательства добросовестности, изложенного в Соглашении о выходе (статья 5)", - отметили в ЕК.

В комиссии подчеркнули, что если закон будет принят в нынешнем виде, он будет полностью противоречить Протоколу по Ирландии/Северной Ирландии.

"Срок истек вчера. Проблемные положения не были изъяты. Поэтому сегодня утром комиссия решила отправить письмо с официальным уведомлением правительству Великобритании", - отмечается в сообщении.

Уведомление является первым шагом процедуры устранения нарушений. У правительства Британии есть месяц на ответ.

Напомним, в начале сентября Еврокомиссия выступила с жестким заявлением по итогам чрезвычайной встречи совместного Комитета ЕС-Великобритания по выполнению соглашения о Brexit.

В ЕК подчеркивали, что попытки Британии дать соглашению новую интерпретацию подрывают доверие между сторонами.

Как писало РБК-Украина, ранее ЕС созвал внеочередную встречу совместного комитета с Британией из-за того, что британское правительство планирует утвердить законопроект, который противоречит соглашению о Brexit.

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