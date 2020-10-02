ЄС ввів санкції проти влади Білорусі

Представники Європейського союзу на саміті погодили введення санкцій проти представників влади Білорусі. Вони повинні запрацювати наступного тижня.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Санкції щодо Білорусі повинні бути введені наступного тижня", - написав він у Twitter.

Глава Євроради Шарль Мішель на прес-конференції підтвердив, що Євросоюз з 2 жовтня введе санкції проти приблизно 40 офіційних осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

"Завтра (у п'ятницю, - ред.) за письмовою процедурою ми імплементуємо санкції щодо Білорусі", - сказав Мішель.

У той же час, за його словами, Олександра Лукашенка до санкційного списку поки що не внесли, але ЄС буде стежити за ситуацією.

"Список потенційних санкцій щодо Білорусі був вироблений раніше. Єврорада приймає політичне рішення з тим, щоб ці санкції були ухвалені і набули чинності", - пояснила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Кіпр заявив, що на саміті лідерів Європейського союзу не буде підтримувати введення санкцій проти білоруських чиновників. Там заявляють, що вони можуть бути впроваджені тільки в тому випадку, якщо санкції паралельно будуть накладені на Туреччину.

Раніше РБК-Україна писало, що Кіпр не буде блокувати введення санкцій проти Білорусі та виконає рішення Ради Європейського союзу.

Місяць тому ЄС пообіцяв ввести санкції щодо Білорусі за фальсифікації виборів і порушення прав людини, однак цього не сталося через позицію Кіпру, який хоче, щоб паралельно були введені санкції на Туреччину. Це пов'язано з суперечкою про енергоресурси, яка викликала напруженість у Східному Середземномор'ї.

Також повідомлялося, що Канада і Велика Британія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.