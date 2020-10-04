Єрмак: мирний план України щодо Донбасу "лежить на столі"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання України по Донбасу вже готовий. У міжнародних партнерів не виникає сумнівів щодо позиції України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Єрмак підкреслив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції.

"Сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану в кінці є те, чого так хоче український народ, і чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни та наші партнери, і чого в першу чергу чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їхні сім'ї", - заяви Єрмак.

За його словами, залишилося лише отримати відповідь від візаві. При цьому він не розкривав деталі мирного плану.

Андрій Єрмак також заявив, що зараз між Україною і РФ йде обмін документами для підготовки нормандського формату.

Під час візиту в Австрію Зеленський заявив, що зустріч радників у нормандському форматі може відбутися незабаром. При цьому точної дати поки немає.

При цьому в Кремлі повідомляли, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в найближчому майбутньому, хоча й зазначили, що зараз марно фіксувати конкретні дати.

Також РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський зізнався, що веде обмежену комунікацію з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому вона має предметний характер.