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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новолуганського

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був зафіксований один ворожий обстріл. Бойовики обстріляли позиції поблизу Новолуганського.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, неприцільний ворожий обстріл по околицях Новолуганська був здійснений з підствольного гранатомета.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

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Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.

"Підрозділу Об'єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням і знаходяться напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим "тиші".

Крім того, сьогодні відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська". Він буде працювати по осінньому графіком.

1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово призупинив свою роботу у зв'язку з масштабними пожежами в Луганській області.

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