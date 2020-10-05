Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новолуганського
З початку поточної доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був зафіксований один ворожий обстріл. Бойовики обстріляли позиції поблизу Новолуганського.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Так, неприцільний ворожий обстріл по околицях Новолуганська був здійснений з підствольного гранатомета.
Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.
"Підрозділу Об'єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням і знаходяться напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим "тиші".
Крім того, сьогодні відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська". Він буде працювати по осінньому графіком.
1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово призупинив свою роботу у зв'язку з масштабними пожежами в Луганській області.