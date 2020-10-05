ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новолуганського

Новость на русском → Донбас, Понеділок 05 жовтня 2020 17:48
Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новолуганського Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був зафіксований один ворожий обстріл. Бойовики обстріляли позиції поблизу Новолуганського.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, неприцільний ворожий обстріл по околицях Новолуганська був здійснений з підствольного гранатомета.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.

"Підрозділу Об'єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням і знаходяться напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим "тиші".

Крім того, сьогодні відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська". Він буде працювати по осінньому графіком.

1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово призупинив свою роботу у зв'язку з масштабними пожежами в Луганській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
DAILY
Ігор Клименко: У Києві зарплата поліцейського нижче, ніж в охоронця в супермаркеті
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ігор Клименко: У Києві зарплата поліцейського нижче, ніж в охоронця в супермаркеті