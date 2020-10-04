Бойовики на Донбасі стріляли біля Авдіївки, Шумів та Водяного

З початку 4 жовтня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
Сьогодні російсько-окупаційні сили зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції біля Авдіївки, а в районі Шумів застосували ще й підствольний гранатомет.
Крім того, під ворожий обстріл з автоматичного станкового гранатомету потрапили захисники Водяного.
"Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, вчора окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї 5 разів порушили "тишу" на Донбасі.
Також РБК-Україна писало про 5 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, зафіксованих спостерігачами ОБСЄ за добу 1 жовтня.