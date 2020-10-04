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Бойовики на Донбасі стріляли біля Авдіївки, Шумів та Водяного

Новость на русском → Донбас, Неділя 04 жовтня 2020 18:13
Бойовики на Донбасі стріляли біля Авдіївки, Шумів та Водяного Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 4 жовтня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Сьогодні російсько-окупаційні сили зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції біля Авдіївки, а в районі Шумів застосували ще й підствольний гранатомет.

Крім того, під ворожий обстріл з автоматичного станкового гранатомету потрапили захисники Водяного.

"Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, вчора окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї 5 разів порушили "тишу" на Донбасі.

Також РБК-Україна писало про 5 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, зафіксованих спостерігачами ОБСЄ за добу 1 жовтня.

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