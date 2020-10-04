Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного
С начала 4 октября на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских провокаций украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
Сегодня российско-оккупационные силы из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, а в районе Шумов применили еще и подствольный гранатомет.
Кроме того, под вражеский обстрел из автоматического станкового гранатомета попали защитники Водяного.
"Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали", - отметили в штабе.
Напомним, вчера оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.
Также РБК-Украина писало о 5 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ за сутки 1 октября.