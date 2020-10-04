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Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 04 октября 2020 18:13
Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 4 октября на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских провокаций украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Сегодня российско-оккупационные силы из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, а в районе Шумов применили еще и подствольный гранатомет.

Кроме того, под вражеский обстрел из автоматического станкового гранатомета попали защитники Водяного.

"Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали", - отметили в штабе.

Напомним, вчера оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

Также РБК-Украина писало о 5 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ за сутки 1 октября.

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Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Боевики на Донбассе стреляли возле Авдеевки, Шумов и Водяного
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