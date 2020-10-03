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У Білорусі затримали головного редактора гомельського ЗМІ

Автор: Дмитро Левицький

У білоруському Гомелі затримали головного редактора місцевого видання "Сильные новости" Анну Якштас. Силовики затримали і її чоловіка Дениса, який також працює в цьому ЗМІ.

Про це повідомляє незалежний білоруський портал TUT.by.

Спочатку про затримання подружжя Якштас заявив засновник видання Петро Кузнецов, а пізніше цю інформацію підтвердили в міліції Гомеля.

"Забрали всю техніку, а подружжя - в РУВС. Зв'язку з ними немає. Вдома залишилися діти. Понятих привезли з собою. Мати Дениса говорила, що там багато різних відомств брало участь в цьому обшуку, багато протоколів", - розповів Кузнецов.

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Водночас речник гомельської міліції Віталій Пристромов заперечив проведення обшуків в домі Якштас, додавши, що у них "лише вилучили комп'ютерну техніку".

Нагадаємо, вчора білоруський режим позбавив акредитації всі іноземні ЗМІ, які працювали в країні. З понеділка влада Білорусі почне прийом нових заявок на акредитацію.

Також РБК-Україна писало, що влада Білорусі позбавила незалежний портал TUT.by статусу ЗМІ. У виданні назвали такі дії режиму "зачисткою інформаційного поля".

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