ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі затримали головного редактора гомельського ЗМІ

Новость на русском → Гомель, Субота 03 жовтня 2020 17:31
У Білорусі затримали головного редактора гомельського ЗМІ Фото: Анна Якштас (facebook.com / trinashka)
Автор: Дмитро Левицький

У білоруському Гомелі затримали головного редактора місцевого видання "Сильные новости" Анну Якштас. Силовики затримали і її чоловіка Дениса, який також працює в цьому ЗМІ.

Про це повідомляє незалежний білоруський портал TUT.by.

Спочатку про затримання подружжя Якштас заявив засновник видання Петро Кузнецов, а пізніше цю інформацію підтвердили в міліції Гомеля.

"Забрали всю техніку, а подружжя - в РУВС. Зв'язку з ними немає. Вдома залишилися діти. Понятих привезли з собою. Мати Дениса говорила, що там багато різних відомств брало участь в цьому обшуку, багато протоколів", - розповів Кузнецов.

Водночас речник гомельської міліції Віталій Пристромов заперечив проведення обшуків в домі Якштас, додавши, що у них "лише вилучили комп'ютерну техніку".

Нагадаємо, вчора білоруський режим позбавив акредитації всі іноземні ЗМІ, які працювали в країні. З понеділка влада Білорусі почне прийом нових заявок на акредитацію.

Також РБК-Україна писало, що влада Білорусі позбавила незалежний портал TUT.by статусу ЗМІ. У виданні назвали такі дії режиму "зачисткою інформаційного поля".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство СМИ Білорусь журналисты Задержание
NEWS
Єрмак про призначення Фокіна: це було колективне рішення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Єрмак про призначення Фокіна: це було колективне рішення
DAILY
Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом