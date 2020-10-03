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В Беларуси задержали главного редактора гомельского СМИ

Новина українською → Гомель, Суббота 03 октября 2020 17:31
В Беларуси задержали главного редактора гомельского СМИ Фото: Анна Якштас (facebook.com / trinashka)
Автор: Дмитрий Левицкий

В белорусском Гомеле задержали главного редактора местного издания "Сильные новости" Анну Якштас. Силовики задержали и ее мужа Дениса, который также работает в этом СМИ.

Об этом сообщает независимый белорусский портал TUT.by.

Сначала о задержании супругов Якштас заявил основатель издания Петр Кузнецов, а позже эту информацию подтвердили в милиции Гомеля.

"Забрали всю технику, а ребят - в РУВД. Связи с ними нет. Дома остались дети. Понятых привезли с собой. Мать Дениса говорила, что там много разных ведомств участвовало в этом обыске, много протоколов", - рассказал Кузнецов.

В то же время пресс-секретарь гомельской милиции Виталий Пристромов опроверг проведение обысков в доме Якштас, добавив, что у них "только изъяли компьютерную технику".

Напомним, вчера белорусский режим лишил аккредитации все иностранные СМИ, которые работали в стране. С понедельника власти Беларуси начнут прием новых заявок на аккредитацию.

Также РБК-Украина писало, что власти Беларуси лишили независимый портал TUT.by статуса СМИ. В издании назвали такие действия режима "зачисткой информационного поля".

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