Баку висунуло Єревану умову для припинення вогню в Карабаху

Азербайджан повернеться до режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі, але за однієї умови. Вірменія повинна надати графік виведення своїх військовослужбовців з окупованих територій.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у своєму відеозверненні до нації, яке транслював телеканал AzTV.

Азербайджанський лідер пообіцяв всім біженцям та вимушеним переселенцям повернути контроль над Нагірним Карабахом.

"Вони думали, що ми погодимося з окупацією? Тепер ми виганяємо їх", - наголосив він.

Крім того, Алієв звинуватив у загостренні ситуації Вірменію та ряд країн, які "хотіли зберегти статус-кво" Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав головну умову для початку переговорів з Азербайджаном щодо мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Водночас Алієв заявив, що Баку ніколи не відмовлялося від діалогу з Єреваном, а відповідальність за зрив переговорного процесу лежить на вірменській владі на чолі з Пашиняном.