RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Азербайджан перейшов у наступ в Карабасі, - міноборони Вірменії

Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі армія Азербайджану вранці 3 жовтня перейшла в масштабний наступ. Атаки йдуть на північну і західну частину невизнаної республіки.

Про це повідомила у своєму Facebook представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

"На північному і західному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі бої. Противник, зосередивши великі сили в цих районах, перейшов до атаки. Вірменські підрозділи припиняють просування ворога, завдаючи великих втрат", - зазначила Степанян.

Крім того, вірменська сторона заявляє, що за сьогодні вже збили три літаки Військово-повітряних сил Азербайджану.

Популярні новини

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану публікує інформацію про втрати вірменської армії. У Баку стверджують, що за шість днів боїв знищили 230 танків і іншої бронетехніки, 250 артилерійських установок, мінометів, РСЗВ, 38 засобів ППО, 10 командних пунктів, 7 складів з боєприпасами, а також ракетний комплекс С-300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінська група ОБСЄ запросила тишу в зоні боїв в Нагірному Карабасі для евакуації тіл загиблих.

Як заявили в невизнаній Нагірно-Карабахській республіці майже за тиждень боїв втрати Азербайджану нібито перевищили 3 тисячі осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджанНагорный Карабах