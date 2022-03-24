ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 22:48
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня Фото: Евакуаційний поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на п'ятницю, 25 березня, для виїзду мешканців Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, а також Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал перевізника в Telegram.

Додаткові евакуаційні рейси 25 березня

Київ, вокзал Дарниця:

09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;

16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32. "Укрзалізниця" нагадала, що актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня орієнтовно в 00:00. Ознайомитися з ним можна на сайті УЗ за цим посиланням.

До слова, російські окупанти обстріляли евакуаційний потяг під Васильковом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Біженці Війна Росії проти України
NEWS
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні