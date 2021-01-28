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Марш ФОПів у Києві: де обмежено рух транспорту

Новость на русском → Київ, Четвер 28 січня 2021 13:46
Марш ФОПів у Києві: де обмежено рух транспорту Фото: протест ФОПів в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Через марш представників руху SaveФОП у Києві перекрито рух вулицею Сікорського. Учасники протесту рухаються в сторону Посольства США в Україні.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Оновлено: зараз марш рухається проспектом Перемоги до станції метро "Берестейська". Рух транспорту припинено.

Раніше колона учасників акції рухалась вулицею Саксаганського у напрямку проспекту Перемоги.

Також затримується рух тролейбусів №3,12,14 по вул. Жилянська/Антоновича в напрямку Палацу Спорту через протест ФОПів.

Марш ФОПів у Києві: де обмежено рух транспорту

Раніше кореспондент РБК-Україна повідомляв, що учасники маршу вирішили змінити маршрут і не йти до Офісу президента. Вони були під будівлею Конституційного суду, потім планували йти до представництва ЄС в Україні і потім до Посольства США.

Представники руху SaveФОП вже не один місяць проводять протести по всій Україні. Вони вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Протестувальники хочуть скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Нагадаємо, поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки в Києві через протест ФОПів.

Також киян закликали планувати свої маршрути з урахуванням перекриття центральних вулиць.

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Марш ФОПів у Києві: де обмежено рух транспорту
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Марш ФОПів у Києві: де обмежено рух транспорту
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