Что делать, если родной человек злоупотребляет алкоголем: советы от специалистов клиники Олега Василенко

Пустые бутылки под раковиной множатся, партнер все позже возвращается с работы, путается в собственных объяснениях и резко раздражается от прямого вопроса "Сколько ты сегодня выпил?". Недомолвки, напряжение и страх - первые тревожные сигналы. Наркологическая клиника Олега Василенко напоминает: алкогольная зависимость - это болезнь, а не проявление слабого характера, поэтому она требует профессиональной помощи, а не упреков или замалчивания.

РБК-Украина (проект Styler) публикует советы специалистов, которые точно знают, как помочь человеку, который злоупотребляет алкоголем.

Алкогольная зависимость в семье: как распознать проблему

Регулярные запои, смены настроения, сокрытие выпитого и финансовые трудности свидетельствуют, что близкому человеку грозит алкоголизм. Чем раньше родственники признают наличие болезни, тем выше шансы вернуть нормальную жизнь - подтверждает врач-нарколог.

"По нашим наблюдениям, своевременное лечение алкоголизма сокращает реабилитацию вдвое и предотвращает осложнения", - комментирует специалист центра.

Не молчать: как действовать, если родной человек злоупотребляет алкоголем

Начните с себя. Скажите "Я волнуюсь...", а не "Ты опять..." - забота звучит лучше упрека. Выберите правильный момент. Разговор, когда человек трезв и не истощён, снижает риск ссоры. Предложите реальный шаг. Объясните, что есть анонимная профессиональная помощь и поддержка для всей семьи - можно пойти вместе. Не оставайтесь один на один. Если сталкиваетесь с агрессией или отрицанием, подключите профессионалов, которые умеют вести диалог без конфликтов.

Самостоятельно преодолеть заболевание сложно - для длительного результата нужны детоксикация, психотерапия и, при необходимости, кодирование алкоголизма.

Профессиональная помощь - шанс на трезвую жизнь

Сеть клиник Олега Василенко работает в Виннице, Львове, Киеве, Днепре, Житомире и Одессе. Пациенты могут выбрать стационар или амбулаторию, обратиться без направления и остаться инкогнито: персональные данные гарантированно не разглашаются.

Индивидуальный план лечения алкоголизма включает детокс, психологическую поддержку и работу с семьей, что обеспечивает стойкую ремиссию.