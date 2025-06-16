Что делать, если родной человек злоупотребляет алкоголем: советы от специалистов клиники Олега Василенко
Пустые бутылки под раковиной множатся, партнер все позже возвращается с работы, путается в собственных объяснениях и резко раздражается от прямого вопроса "Сколько ты сегодня выпил?". Недомолвки, напряжение и страх - первые тревожные сигналы. Наркологическая клиника Олега Василенко напоминает: алкогольная зависимость - это болезнь, а не проявление слабого характера, поэтому она требует профессиональной помощи, а не упреков или замалчивания.
РБК-Украина (проект Styler) публикует советы специалистов, которые точно знают, как помочь человеку, который злоупотребляет алкоголем.
Алкогольная зависимость в семье: как распознать проблему
Регулярные запои, смены настроения, сокрытие выпитого и финансовые трудности свидетельствуют, что близкому человеку грозит алкоголизм. Чем раньше родственники признают наличие болезни, тем выше шансы вернуть нормальную жизнь - подтверждает врач-нарколог.
"По нашим наблюдениям, своевременное лечение алкоголизма сокращает реабилитацию вдвое и предотвращает осложнения", - комментирует специалист центра.
Не молчать: как действовать, если родной человек злоупотребляет алкоголем
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Начните с себя. Скажите "Я волнуюсь...", а не "Ты опять..." - забота звучит лучше упрека.
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Выберите правильный момент. Разговор, когда человек трезв и не истощён, снижает риск ссоры.
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Предложите реальный шаг. Объясните, что есть анонимная профессиональная помощь и поддержка для всей семьи - можно пойти вместе.
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Не оставайтесь один на один. Если сталкиваетесь с агрессией или отрицанием, подключите профессионалов, которые умеют вести диалог без конфликтов.
Самостоятельно преодолеть заболевание сложно - для длительного результата нужны детоксикация, психотерапия и, при необходимости, кодирование алкоголизма.
Профессиональная помощь - шанс на трезвую жизнь
Сеть клиник Олега Василенко работает в Виннице, Львове, Киеве, Днепре, Житомире и Одессе. Пациенты могут выбрать стационар или амбулаторию, обратиться без направления и остаться инкогнито: персональные данные гарантированно не разглашаются.
Индивидуальный план лечения алкоголизма включает детокс, психологическую поддержку и работу с семьей, что обеспечивает стойкую ремиссию.
Своевременное обращение спасает жизнь
По наблюдениям передовых специалистов клиники Олега Василенко, более 10 000 их пациентов уже достигли стойкой ремиссии. Все предоставленные советы, основанные на практическом опыте медицинской команды. Если нужна поддержка, качественная помощь круглосуточно доступна по телефону: +380 (68) 665 33 00.
Разветвленная сеть наркологических клиник в Украине обеспечивает выезд врача за 30-60 минут и гарантирует полную анонимность, комфортные условия и результат, даже когда пациент не может или не хочет посещать отделение лично.
Алкогольная зависимость прогрессирует ежедневно. Не откладывайте решение на потом.