Що робити, якщо рідна людина зловживає алкоголем: поради від фахівців клініки Олега Василенко

Порожні пляшки під раковиною множаться, партнер щоразу пізніше повертається з роботи, плутається у власних поясненнях і різко дратується від прямого запитання "Скільки ти сьогодні випив?". Недомовки, напруга й страх – перші тривожні сигнали. Наркологічна клініка Олега Василенко нагадує: алкогольна залежність – це хвороба, а не прояв слабкого характеру, тож вона вимагає професійної допомоги, а не докорів чи замовчування.

РБК-Україна (проект Styler) публікує поради фахівців, які точно знають, як допомогти людині, яка зловживає алкоголем.

Алкогольна залежність у сім’ї: як розпізнати проблему

Регулярні запої, зміни настрою, приховування випитого та фінансові труднощі свідчать, що близькій людині загрожує алкоголізм. Чим раніше родичі визнають наявність хвороби, тим вищі шанси повернути нормальне життя – підтверджує лікар-нарколог.

"За нашими спостереженнями, своєчасне лікування алкоголізму скорочує реабілітацію вдвічі й запобігає ускладненням", – коментує спеціаліст центру.

Не мовчати: як діяти, якщо рідна людина зловживає алкоголем

Почніть із себе. Скажіть "Я хвилююся…", а не "Ти знову…" – турбота звучить краще за докір. Виберіть правильний момент. Розмова, коли людина твереза й не виснажена, знижує ризик сварки. Запропонуйте реальний крок. Поясніть, що є анонімна фахова допомога й підтримка для всієї родини – можна піти разом. Не залишайтеся сам на сам. Якщо стикаєтеся з агресією чи запереченням, підключіть професіоналів, які вміють вести діалог без конфліктів.

Самостійно подолати захворювання складно – для тривалого результату потрібні детоксикація, психотерапія та, за потреби, кодування алкоголізму.

Фахова допомога – шанс на тверезе життя

Мережа клінік Олега Василенко працює у Вінниці, Львові, Києві, Дніпрі, Житомирі та Одесі. Пацієнти можуть обрати стаціонар або амбулаторію, звернутися без направлення й залишитися інкогніто: персональні дані гарантовано не розголошуються.

Індивідуальний план лікування алкоголізму включає детокс, психологічну підтримку та роботу з родиною, що забезпечує стійку ремісію.