Що робити, якщо рідна людина зловживає алкоголем: поради від фахівців клініки Олега Василенко
Порожні пляшки під раковиною множаться, партнер щоразу пізніше повертається з роботи, плутається у власних поясненнях і різко дратується від прямого запитання "Скільки ти сьогодні випив?". Недомовки, напруга й страх – перші тривожні сигнали. Наркологічна клініка Олега Василенко нагадує: алкогольна залежність – це хвороба, а не прояв слабкого характеру, тож вона вимагає професійної допомоги, а не докорів чи замовчування.
РБК-Україна (проект Styler) публікує поради фахівців, які точно знають, як допомогти людині, яка зловживає алкоголем.
Алкогольна залежність у сім’ї: як розпізнати проблему
Регулярні запої, зміни настрою, приховування випитого та фінансові труднощі свідчать, що близькій людині загрожує алкоголізм. Чим раніше родичі визнають наявність хвороби, тим вищі шанси повернути нормальне життя – підтверджує лікар-нарколог.
"За нашими спостереженнями, своєчасне лікування алкоголізму скорочує реабілітацію вдвічі й запобігає ускладненням", – коментує спеціаліст центру.
Не мовчати: як діяти, якщо рідна людина зловживає алкоголем
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Почніть із себе. Скажіть "Я хвилююся…", а не "Ти знову…" – турбота звучить краще за докір.
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Виберіть правильний момент. Розмова, коли людина твереза й не виснажена, знижує ризик сварки.
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Запропонуйте реальний крок. Поясніть, що є анонімна фахова допомога й підтримка для всієї родини – можна піти разом.
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Не залишайтеся сам на сам. Якщо стикаєтеся з агресією чи запереченням, підключіть професіоналів, які вміють вести діалог без конфліктів.
Самостійно подолати захворювання складно – для тривалого результату потрібні детоксикація, психотерапія та, за потреби, кодування алкоголізму.
Фахова допомога – шанс на тверезе життя
Мережа клінік Олега Василенко працює у Вінниці, Львові, Києві, Дніпрі, Житомирі та Одесі. Пацієнти можуть обрати стаціонар або амбулаторію, звернутися без направлення й залишитися інкогніто: персональні дані гарантовано не розголошуються.
Індивідуальний план лікування алкоголізму включає детокс, психологічну підтримку та роботу з родиною, що забезпечує стійку ремісію.
Вчасне звернення рятує життя
За спостереженнями передових фахівців клініки Олега Василенко, понад 10 000 їхніх пацієнтів уже досягли стійкої ремісії. Усі надані поради, засновані на практичному досвіді медичної команди. Якщо потрібна підтримка, якісна допомога цілодобово доступна за телефоном: +380 (68) 665 33 00.
Розгалужена мережа наркологічних клінік в Україні забезпечує виїзд лікаря за 30-60 хвилин і гарантує повну анонімність, комфортні умови та результат, навіть коли пацієнт не може або не хоче відвідувати відділення особисто.
Алкогольна залежність прогресує щодня. Не відкладайте рішення на потім.