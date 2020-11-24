RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року. Це дозволить українським виробникам наростити експорт.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва", - додав Зеленський.

Нагадаємо, ще в червні 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Ізраїль мав ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Україною в найближчі тижні.

Cторони підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2020 року. Очікується, що Ізраїль скасує імпортні мита для 80% українських промислових товарів. Українська сторона також скасовує ввізні мита на частину ізраїльської продукції, що дозволить модернізувати промислове виробництво.

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між урядами обох країн йшли з 2013 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийІзраїльЗВТ