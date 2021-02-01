У Зеленського є питання до Байдену: чому Україна досі не в НАТО

Президент Володимир Зеленський розраховує на новий етап розвитку відносин між Україною та США після інавгурації Джо Байдена. При цьому у Зеленського є питання до Байдена щодо членства України в НАТО.

Про це президент України заявив в інтерв'ю програмі Axios, передає "Голос Америки".

Зеленський розраховує, що Байден і США допоможуть Україні завершити війну на Донбасі.

"Президент Байден говорив, що він турбується і продовжувати турбуватися і працювати заради безпеки в Європі. Для нас це важливо, тому що безпека в Європі - це про нас. На сході України триває війна, агресія триває Російської Федерації, анексія Криму", - заявив президент.

При цьому він додав, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

"Це один з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому випадку у мене є дуже просте питання: пане президент, чому ми досі не в НАТО?", - зауважив Зеленський.

Раніше тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін заявила, що Україна на шляху інтеграції в НАТО повинна пройти, зокрема, через російську агресію та боротьбу з корупцією.

При цьому Зеленський раніше заявляв, що єдиним шансом зберегти Україну - її членство в НАТО.