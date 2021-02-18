У Зеленського не бачать необхідності у відставці Кабміну
В Офісі президента не вважає необхідним зараз відправляти у відставку Кабінет міністрів. При цьому деякі позиції хочуть посилити.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Відповідаючи на питання, чи настав час міняти Кабмін, він заявив, що "зараз ще немає".
"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію", - зазначив Подоляк.
При цьому в Офісі президента заявили про необхідність посилення якихось позицій.
"Зокрема, наприклад, у нас на сьогодні дуже розсіяна галузева історія по міністерству енергетики, відсутність міністра...", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" не виключили, що в разі провалу старту вакцинації, фракція може почати обговорювати можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Також РБК-Україна писало, що майже дві третини українців підтримують розпуск парламенту і дострокові перевибори, а також відставку уряду і призначення нового Кабміну. Такі дані представила Соціологічна група "Рейтинг".