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У Зеленского не видят необходимости в отставке Кабмина

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 09:11
У Зеленского не видят необходимости в отставке Кабмина Фото: Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

В Офисе президента не считают необходимым сейчас отправлять в отставку Кабинет министров. При этом некоторые позиции хотят усилить.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отвечая на вопрос, пришло ли время менять Кабмин, он заявил, что "сейчас еще нет".

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию", - отметил Подоляк.

При этом в Офисе президента заявили о необходимости усиления каких-то позиций.

"В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра…", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее в "Слуге народа" не исключили, что в случае провала старта вакцинации, фракция может начать обсуждать возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Также РБК-Украина писало, что почти две трети украинцев поддерживают роспуск парламента и досрочные перевыборы, а также отставку правительства и назначение нового Кабмина. Такие данные представила Социологическая группа "Рейтинг".

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