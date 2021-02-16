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У Зеленського очікують на продовження співпраці з МВФ

Автор: Дмитро Левицький

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Зараз триває технічна частина переговорів відразу за трьома напрямками.

Про це йшлося в ефірі "Радіо НВ".

За словами Устенка, зараз представники фонду ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком. Переговори пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється: параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був", - розповів він.

Устенко зазначив, що зараз немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною.

"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії", - сказав радник президента.

Єдиним "вузьким місцем" в переговорах України з МВФ, як зазначив Устенко, є "відновлення української антикорупційної архітектури".

Нагадаємо, 13 лютого місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У фонді заявили, що сторони не домовилися про перегляд програми stand by.

Як писало РБК-Україна, у Кабміні заявили про плани продовжити співпрацю з МВФ після завершення роботи місії фонду.

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Новини України Олег УстенкоУкраїнаМВФ
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