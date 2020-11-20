У Зеленського хочуть на базі санаторіїв розгорнути COVID-госпіталі

В Офісі президента допускають, що госпіталі для пацієнтів з COVID-19 розгорнуть на базі санаторіїв. Очікується, що дану ініціативу почнуть реалізовувати в найближчі тижні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, місцева влада має сконцентруватися на санаторіях в разі нестачі лікарень для перепрофілювання під лікування пацієнтів з COVID-19.

"У деяких регіонах дійсно лікарні перепрофілювати неможливо. Ми відпрацьовуємо два шляхи. Перший - це санаторії. МОЗ оцінив, скільки грошей потрібно витратити на технічне оснащення і ремонти в санаторіях і палацах спорту. З'ясувалося, що санаторії дешевші", - зазначив Тимошенко.

Він також наголосив, що ОДА доручили спершу сконцентруватися на лікарнях.

"А якщо їх не вистачає - на санаторіях. Якщо немає санаторіїв, - тоді дивимося спортзали і все інше. Думаю, що найближчими тижнями будуть зроблені кілька госпіталів вже не на базі лікарень", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз не бачить необхідності розгортати мобільні госпіталі.

До цього в МОЗ назвали суму, необхідну Києву для організації тимчасових госпіталів.