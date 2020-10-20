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Зеленський заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський виступає з посланням до парламенту. Він заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні, порівняно зі країнами ЄС.

Про це він заявив у своєму посланні.

Зеленський також зазначив, що падіння ВВП в Україні менше, у порівнянні з багатьма європейськими країнами.

"Як і відсоток смертності від COVID-19. Німеччина - 4%, Франція - 9%, Великобританія - 11%, Україна - 1,9%", - повідомив президент.

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Він заявив про саботування правил карантину зі сторони місцевої влади перед місцевими виборами. Мова йде про проведення концертів та масових заходах.

У МОЗ раніше заявили, що смертність від коронавірусу в Україні становить 2%, або навіть менше. До летальних випадків відносять також смерть зараженого коронавірусом, але не від COVID-19.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

Сьогодні в Україні виявили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях.

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