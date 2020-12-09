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Зеленський: ми зацікавлені у мирі на Донбасі, але Росія все блокує

Новость на русском → Київ, Середа 09 грудня 2020 20:45
Зеленський: ми зацікавлені у мирі на Донбасі, але Росія все блокує Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Росія зриває виконання всіх домовленостей. Але Україна не може пройти шлях до миру одна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ, розмінування територій, а також відкрита до чергового обміну полоненими.

"Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким повинні пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу і, головне, жителям на Донбасі, що саме ми зацікавлені у мирі, а Росія блокує виконання домовленостей", - зазначив президент.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська влада ще не розробила так званий план "Б" по досягненню миру на Донбасі. Очікується, що його затвердить Рада національної безпеки і оборони.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба інтерв'ю РБК-Україна розповів, що на сьогодні складно обговорювати конкретні дати місцевих виборів на окупованому Донбасі. За його словами, головна причина - Росія не виявляє конструктив на мирних переговорах.

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