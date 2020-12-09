Зеленский: мы заинтересованы в мире на Донбассе, но Россия все блокирует

Россия срывает выполнение всех договоренностей. Но Украина не может пройти путь к миру одна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск, разминирования территорий, а также открыта к очередному обмену пленными.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - отметил президент.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинские власти еще не разработали так называемый план "Б" по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина рассказал, что на сегодня сложно обсуждать конкретные даты местных выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, главная причина - Россия не проявляет конструктив на мирных переговорах.