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Зеленский: мы заинтересованы в мире на Донбассе, но Россия все блокирует

Новина українською → Киев, Среда 09 декабря 2020 20:45
Зеленский: мы заинтересованы в мире на Донбассе, но Россия все блокирует Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Россия срывает выполнение всех договоренностей. Но Украина не может пройти путь к миру одна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск, разминирования территорий, а также открыта к очередному обмену пленными.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - отметил президент.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинские власти еще не разработали так называемый план "Б" по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина рассказал, что на сегодня сложно обсуждать конкретные даты местных выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, главная причина - Россия не проявляет конструктив на мирных переговорах.

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