Зеленський виступить з посланням до Ради 20 жовтня

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням. В ньому він визначить стратегічні напрямки розвитку України.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна прес-секретар президента Юлія Мендель.

Це послання мало відбутися у квітні, однак у зв’язку з погіршеною пандемічною ситуацією було перенесено. Парламент працюватиме у звичному режимі.

Зазначимо, раніше президент затвердив Стратегію національної безпеки, яка повинна визначити основні напрямки політики країни в цій сфері. Документ грунтується на трьох основних принципах державної політики в сфері національної безпеки.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів підготували новий проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Також в Національному координаційному центрі кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони почали розробку Стратегії кібербезпеки України.