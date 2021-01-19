Зеленський видав перший нагородний пістолет: стало відомо кому

Президент України Володимир Зеленський видав перший нагородний пістолет. Нагороду отримав український генерал.

Відповідна інформація міститься в президентському указі № 333/2020.

Згідно з документом, відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" нагородили генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.

Нагадаємо, в березні 2020 року Зеленський призначив його начальником Генерального штабу Збройних сил України. До цього він майже рік обіймав посаду першого заступника в Генштабі. У 2014 році став начальником оперативного управління - заступником начальника штабу оперативного командування "Південь". До 2015 року був в. о. керівника Озброєння ЗСУ.

Станом на 14 серпня 2020 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за час президентства Зеленського роздав 335 одиниць вогнепальної зброї. Офіс президента на запит РБК-Україна повідомив, що Зеленський за час свого президентства взагалі не роздавав зброї.

Таким чином, перший нагородний пістолет Зеленський видав лише 21 серпня 2020 року.

У той же час МВС відмовилося назвати РБК-Україна професії, імена і прізвища нагороджених пістолетами від Авакова. У міністерстві тільки сказали, що всі вони - громадяни України, але вести їх облік заборонено законодавчо.