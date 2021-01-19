Зеленский выдал первый наградной пистолет: стало известно кому

Президент Украины Владимир Зеленский выдал своей первый наградной пистолет. Награду получил украинский генерал.

Соответствующая информация содержится в президентском указе № 333/2020.

Согласно документу, знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" наградили генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука.

Напомним, в марте 2020 года Зеленский назначил его начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он почти год занимал должность первого зама в Генштабе. В 2014 году стал начальником оперативного управления - замначальника штаба оперативного командования "Юг". До 2015 года был и.о. руководителя Вооружения ВСУ.

По состоянию на 14 августа 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков за время президентства Зеленского раздал 335 единиц огнестрельного оружия. Офис президента на запрос РБК-Украина сообщил, что Зеленский за время своего президентства вообще не раздавал оружия.

Таким образом, первый наградной пистолет Зеленский выдал только 21 августа 2020 года.

В то же время МВД отказалось назвать РБК-Украина профессии, имена и фамилии награжденных пистолетами от Авакова. В министерстве только сказали, что все они - граждане Украины, но вести их учет запрещено законодательно.