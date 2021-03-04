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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) щодо подвійного громадянства в українців. Кабінет міністрів повинен розробити ряд документів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Згідно з рішенням РНБО, Кабмін, Центральна виборча комісія та СБУ повинні у двомісячний термін проаналізувати законодавство з питань подвійного і множинного громадянства і з'ясувати, чи є правова визначеність щодо заборони мати громадянство іншої країни тим, хто претендує на посади в державних і місцевих органах.

Далі, вже протягом півроку, повинні бути розроблені проекти законів, які передбачають заборону громадянам України, що мають подвійне або множинне громадянство, а також знаходяться в процесі його оформлення, претендувати на посади в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Крім цього, до парламенту повинні внести документ про порядок відмови і виходу з громадянства інших держав для осіб, які претендують на посади в державних органах.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що чинним депутатам і державним чиновникам слід відмовитися від громадянств інших держав, якщо вони у них є. Інакше їх чекають неприємності.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
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