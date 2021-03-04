Зеленський ввів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство

Згідно з рішенням РНБО, Кабмін, Центральна виборча комісія та СБУ повинні у двомісячний термін проаналізувати законодавство з питань подвійного і множинного громадянства і з'ясувати, чи є правова визначеність щодо заборони мати громадянство іншої країни тим, хто претендує на посади в державних і місцевих органах.

Далі, вже протягом півроку, повинні бути розроблені проекти законів, які передбачають заборону громадянам України, що мають подвійне або множинне громадянство, а також знаходяться в процесі його оформлення, претендувати на посади в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Крім цього, до парламенту повинні внести документ про порядок відмови і виходу з громадянства інших держав для осіб, які претендують на посади в державних органах.