Зеленський увів у дію рішення РНБО після термінового засідання по КСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року"Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства". Цим указом Зеленський увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

У рішенні зазначається, що для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу НАЗК до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.

Також рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної ради проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений президентом як невідкладний.

Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів екстренне засідання РНБО.

Як відомо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність НАЗК та системи електронного декларування.