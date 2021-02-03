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Зеленський зустрівся з послами G7: говорили про санкції, КСУ та реформи

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 21:36
Зеленський зустрівся з послами G7: говорили про санкції, КСУ та реформи Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 лютого, зустрівся з послами країн "Великої сімки" (G7). Сторони обговорили санкції проти телеканалів, ситуацію з КСУ та низку реформ в Україні.

Про це повідомив Офіс-президента України.

На початку розмови Зеленський сказав послам, що санкції проти телеканалів соратника нардепа Віктора Медведчука не загрожують свободі слова в Україні. Він пояснив, що телеканали тривалий час використовувалися для дезінформації та просування впливу Росії на політичні процеси в Україні.

Також сторони підняли питання судовій реформі та врегулюванню ситуації з Конституційним судом.

"Глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки", - розповіли в ОП.

Зеленський також представив послам G7 ключові здобутки у впровадженні реформ, зокрема, відзначив важливість реформування СБУ.

"Реформа СБУ створює передумови для подальшого прогресу в напрямку лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні", - зазначив глава держави.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо ситуації на Донбасі, а також щодо перебігу переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, до цього посли G7 зустрілися з постійним представником МВФ в Україні та назвали основні умови для процвітання України.

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