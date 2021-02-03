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Зеленский встретился с послами G7: говорили о санкциях, КСУ и реформах

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 21:36
Зеленский встретился с послами G7: говорили о санкциях, КСУ и реформах Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 3 февраля, встретился с послами стран "Большой семерки" (G7). Стороны обсудили санкции против телеканалов, ситуацию с КСУ и ряд реформ в Украине.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

В начале разговора Зеленский сказал послам, что санкции против телеканалов соратника нардепа Виктора Медведчука не угрожают свободе слова в Украине. Он пояснил, что телеканалы длительное время использовались для дезинформации и продвижения влияния России на политические процессы в Украине.

Также стороны подняли вопросы судебной реформе и урегулированию ситуации с Конституционным судом.

"Глава государства проинформировал о дальнейших шагах по реформированию судебной ветви власти и подготовку Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы", - рассказали в ОП.

Зеленский также представил послам G7 ключевые достижения по внедрению реформ, в частности, отметил важность реформирования СБУ.

"Реформа СБУ создает предпосылки для дальнейшего прогресса в направлении либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине", - отметил глава государства.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Донбассе, а также о ходе переговоров по урегулированию конфликта.

Напомним, до этого послы G7 встретились с постоянным представителем МВФ в Украине и назвали основные условия для процветания Украины.

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