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Зеленський затвердив створення конгресу місцевих влад

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення конгресу місцевих і регіональних влад. Новий орган повинен сприяти ефективному завершенню децентралізації.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Конгрес буде консультативним органом. Його основні завдання - завершення реформи місцевого самоврядування, налагодження механізму взаємодії державних органів та моніторинг процесів, що відбуваються на державному та місцевому рівнях. Конгрес буде брати участь у виробленні державної регіональної політики.

Конгрес буде складатися з голови, президії, палати регіонів і палати місцевих влад. Головою конгресу є президент Украни. До складу органу також увійдуть керівники Верховної ради і Кабінету міністрів, керівництво Офісу президента, секретар РНБО, міністри, представники обласних і районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, члени делегації України в конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи і т. д.

Збиратися конгрес буде за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

Створення конгресу місцевих властей Зеленський анонсував тиждень тому. Він вважає, що це поліпшить відносини між центром і громадами.

Сьогодні Зеленський також ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) щодо подвійного громадянства в українців. Кабінет міністрів повинен розробити низку документів.

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Новини України Володимир Зеленський
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