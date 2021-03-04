Зеленський затвердив створення конгресу місцевих влад

Конгрес буде консультативним органом. Його основні завдання - завершення реформи місцевого самоврядування, налагодження механізму взаємодії державних органів та моніторинг процесів, що відбуваються на державному та місцевому рівнях. Конгрес буде брати участь у виробленні державної регіональної політики.

Конгрес буде складатися з голови, президії, палати регіонів і палати місцевих влад. Головою конгресу є президент Украни. До складу органу також увійдуть керівники Верховної ради і Кабінету міністрів, керівництво Офісу президента, секретар РНБО, міністри, представники обласних і районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, члени делегації України в конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи і т. д.

Збиратися конгрес буде за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.