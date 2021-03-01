Зеленський затвердив санкції проти Захарченка та ще дев'яти військових

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців, які зрадили Україну. У цей список потрапив екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-голова СБУ Олександр Якименко.

В список санкцій потрапили:

колишній глава СБУ Олександр Якименко;

колишній міністр МВС Віталій Захарченко;

колишній командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський;

колишній генерал-майор Станіслав Шапортов;

колишній генерал-майор юстиції Сергій Нянчур;

колишній генерал-майор Юрій Катовский;

колишній генерал-майор Володимир Товский;

колишній генерал-майор Валентин Ханжа;

колишній віце-адмірал Сергій Єлісєєв;

колишній контр-адмірал Дмитро Шакур.

Всі ці особи, які опинилися у списку, були позбавлені всіх держаних нагород та звань.

"Підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі президента.

Минулого тижня під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти них вводяться максимальні, по 13 пунктам.