Зеленський затвердив санкції проти Захарченка та ще дев'яти військових
Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців, які зрадили Україну. У цей список потрапив екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-голова СБУ Олександр Якименко.
В список санкцій потрапили:
- колишній глава СБУ Олександр Якименко;
- колишній міністр МВС Віталій Захарченко;
- колишній командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський;
- колишній генерал-майор Станіслав Шапортов;
- колишній генерал-майор юстиції Сергій Нянчур;
- колишній генерал-майор Юрій Катовский;
- колишній генерал-майор Володимир Товский;
- колишній генерал-майор Валентин Ханжа;
- колишній віце-адмірал Сергій Єлісєєв;
- колишній контр-адмірал Дмитро Шакур.
Всі ці особи, які опинилися у списку, були позбавлені всіх держаних нагород та звань.
"Підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі президента.
Минулого тижня під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти них вводяться максимальні, по 13 пунктам.
Раніше РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименко та ще дев'яти військових.
Зазначимо, Данілов анонсував ще одне засідання РНБО.