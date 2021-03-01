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Зеленський затвердив санкції проти Захарченка та ще дев'яти військових

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 13:32
Зеленський затвердив санкції проти Захарченка та ще дев'яти військових Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців, які зрадили Україну. У цей список потрапив екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-голова СБУ Олександр Якименко.

Указ опублікований на сайті Офісу президента.

В список санкцій потрапили:

  • колишній глава СБУ Олександр Якименко;
  • колишній міністр МВС Віталій Захарченко;
  • колишній командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський;
  • колишній генерал-майор Станіслав Шапортов;
  • колишній генерал-майор юстиції Сергій Нянчур;
  • колишній генерал-майор Юрій Катовский;
  • колишній генерал-майор Володимир Товский;
  • колишній генерал-майор Валентин Ханжа;
  • колишній віце-адмірал Сергій Єлісєєв;
  • колишній контр-адмірал Дмитро Шакур.

Всі ці особи, які опинилися у списку, були позбавлені всіх держаних нагород та звань.

"Підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі президента.

Минулого тижня під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти них вводяться максимальні, по 13 пунктам.

Раніше РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименко та ще дев'яти військових.

Зазначимо, Данілов анонсував ще одне засідання РНБО.

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