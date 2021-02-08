ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський затвердив план допуску іноземних військ в Україну

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 15:22
Зеленський затвердив план допуску іноземних військ в Україну Фото: іноземні військові в Україні (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, затвердив план допуску іноземних військових на території України для проведення навчань у 2021 році. Глава держави підписав закон № 1131-9, який парламент схвалив наприкінці січня.

Про це повідомив Офіс президента України.

"Ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією, щодо схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України", - пояснили в ОП.

Цього року в Україні планується проведення 8 багатонаціональних військових навчань. До участі у цих навчання планують залучити близько 11 тисяч іноземних військових. Мова йде про:

  • українсько-американські навчання "Репід Трайдент - 2021",
  • українсько-британські навчання "Козак Мейс - 2021",
  • українсько-американські навчання "Сі Бриз - 2021",
  • українсько-румунські навчання "Ріверайн - 2021",
  • українсько-британські навчання "Воріер Вотчер - 2021",
  • українсько-польські навчання "Три Мечі - 2021",
  • українсько-польські навчання "Сільвер Сейбер - 2021".

Підписаний президентом документ також містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України. У цих навчаннях також братимуть участь країни НАТО та Грузія.

Нагадаємо, законопроект про допуск іноземних військових підтримали 325 народних депутатів.

Додамо, минулого року на фінансування військових навчань в Україні виділили понад 63 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський военные учения
NEWS
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію