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Зеленський у Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає з робочим візитом Туреччину. Він проведе зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу українського президента.

Сторони обговорять взаємини між Україною й Туреччиною, а також підпишуть низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, Україна і Туреччина планують підписати нову військову угоду. Очікується, що документ буде підписано вже цього тижня. Раніше повідомлялось, що офіційний візит Зеленського до цієї країни запланований на кінець тижня.

В лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.

Нагадаємо, Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом прилетів до Великої Британії, де провів низку зустрічей.

Крім того, запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.

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