ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский ценит, что Санду не боится называть Крым украинским

Новина українською → Киев, Вторник 12 января 2021 12:23
Зеленский ценит, что Санду не боится называть Крым украинским Фото: Майя Санду и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава государства Владимир Зеленский ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, Санду не боится называть Крым украинским.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

Он поприветствовал Санду в Киеве и подчеркнул, что это начало новых отношений Украины и Молдовы.

"Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - написал президент.

Новость дополняется

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Крым Майя Санду
NEWS
Украина может ввести свидетельства о проведении COVID-вакцинации: что это означает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Украина может ввести свидетельства о проведении COVID-вакцинации: что это означает
DAILY
Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19