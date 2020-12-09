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Зеленський про транш ЄС: це жест підтримки українських реформ

Новость на русском → Київ, Середа 09 грудня 2020 14:59
Зеленський про транш ЄС: це жест підтримки українських реформ Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський назвав жестом підтримки українських реформ виділення Європейським союзом чергового траншу в розмірі 600 мільйонів євро. Українська влада має намір продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів.

Про це йдеться в заяві Зеленського оприлюдненому Офісом президента.

"Цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів по Україні та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ", - зауважив Зеленський.

В Офісі додали, що виконання Угоди про асоціацію з ЄС є орієнтиром для реалізації необхідних перетворень та інструментом для подальшого поглиблення інтеграції між Україною та Євросоюзом.

Нагадаємо, сьогодні Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро, який піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни.

Пізніше у Мінфіні пояснили, що кошти виділені Європейським союзом, надані у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,125% з терміном погашення в червні 2035 року.

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