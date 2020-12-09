Зеленский о транше ЕС: это жест поддержки украинских реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом поддержки украинских реформ выделение Европейским союзом очередного транша в размере 600 миллионов евро. Украинская власть намерена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов.

Об этом говорится в заявлении Зеленского обнародованном Офисом президента.

"Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров по Украине и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ", - отметил Зеленский.

В Офисе добавили, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является ориентиром для реализации необходимых преобразований и инструментом для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, сегодня Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро, который пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

Позже в Минфине пояснили, что средства, выделенные Европейским союзом, предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.