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Зеленский о транше ЕС: это жест поддержки украинских реформ

Новина українською → Киев, Среда 09 декабря 2020 14:59
Зеленский о транше ЕС: это жест поддержки украинских реформ Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом поддержки украинских реформ выделение Европейским союзом очередного транша в размере 600 миллионов евро. Украинская власть намерена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов.

Об этом говорится в заявлении Зеленского обнародованном Офисом президента.

"Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров по Украине и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ", - отметил Зеленский.

В Офисе добавили, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является ориентиром для реализации необходимых преобразований и инструментом для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, сегодня Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро, который пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

Позже в Минфине пояснили, что средства, выделенные Европейским союзом, предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

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