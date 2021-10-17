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Зеленський про тарифи на газ: якби держава не втрутилася, ціна була б 50 гривень

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Неділя 17 жовтня 2021 21:12
Зеленський про тарифи на газ: якби держава не втрутилася, ціна була б 50 гривень Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби український уряд не втрутився б у ситуацію зі зростанням цін на газ, то його б вартість склала 50 гривень. Однак, за словами глави держави, ціна на газ від "Нафтогазу" для людей складе 8 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти тижня".

"Зараз ми всі бачимо, що ціна вже 2 тисяч доларів. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей, як мінімум, 50 гривень, а так для людей від НАК "Нафтогаз" - близько 8 гривень. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який ввели ми, ще раз хочу повторити, саме вчасно", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що опалювальний сезон - це відповідальність і центральної влади, і місцевої влади.

"Тому ми підписали меморандум, в якому є дві головні речі. НАК "Нафтогаз" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг", - додав резидент.

За його словами, на деяких представників місцевої влади лягли технічні, юридичні та політичні питання, які, на його переконання, будуть врегульовані.

"У будь-якому випадку це буде нормальна ціна", - пояснив Зеленський.

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Володимир Зеленський Газ
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