ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский о тарифах на газ: если бы государство не вмешалось, цена была бы 50 гривен

Новина українською →
Воскресенье 17 октября 2021 21:12
Зеленский о тарифах на газ: если бы государство не вмешалось, цена была бы 50 гривен Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы украинское правительство не вмешалось бы в ситуацию с ростом цен на газ, то его бы стоимость составила 50 гривен. Однако, по словам главы государства, цена на газ от "Нафтогаза" для людей составит 8 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факти тижня".

"Сейчас мы все видим, что цена уже 2 тысяч долларов. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 гривен, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 гривен. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, именно вовремя", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что отопительный сезон - это ответственность и центральной власти, и местной власти.

"Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем", - добавил резидент.

По его словам, на некоторых представителей местных властей легли технические, юридические и политические вопросы, которые, по его убеждению, будут урегулированы.

"В любом случае это будет нормальная цена", - пояснил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Газ
NEWS
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине