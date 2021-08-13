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Зеленський скликав РНБО на наступну п'ятницю

Автор: Валерія Поліщук

Президент України скликав чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться наступної п'ятниці, 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данилову організувати проведення 20 серпня 2021 року в Києві засідання РНБО України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що час і місце проведення засідання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше Олексій Данилов повідомив, що на засіданні РНБО обговорять реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи"масштабне залісення України".

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Володимир ЗеленськийРНБО