Зеленський скликав РНБО на наступну п'ятницю

Президент України скликав чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться наступної п'ятниці, 20 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данилову організувати проведення 20 серпня 2021 року в Києві засідання РНБО України", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що час і місце проведення засідання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, раніше Олексій Данилов повідомив, що на засіданні РНБО обговорять реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи"масштабне залісення України".