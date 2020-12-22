Зеленський змінив заступника Єрмака

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступницю голови Офісу президента Юлію Ковалів. На її місце призначили - Юлію Свириденко.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В указі президента від 22 грудня говориться, "звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України".

У наступному указі говориться про призначення на цю посаду Юлії Свириденко, яка раніше була першим заступником міністра економіки.

"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Також вона обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Офіс президента не повідомив про причини кадрових змін в ОП.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Пізніше президент і зовсім ліквідував посаду першого заступника голови Офісу президента.

У коментарі РБК-Україна у Зеленського назвали причини звільнення заступника голови ОП Трофімова.