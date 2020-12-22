Зеленський змінив заступника Єрмака
Президент України Володимир Зеленський звільнив заступницю голови Офісу президента Юлію Ковалів. На її місце призначили - Юлію Свириденко.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
В указі президента від 22 грудня говориться, "звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України".
У наступному указі говориться про призначення на цю посаду Юлії Свириденко, яка раніше була першим заступником міністра економіки.
"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.
Також вона обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Офіс президента не повідомив про причини кадрових змін в ОП.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Пізніше президент і зовсім ліквідував посаду першого заступника голови Офісу президента.
У коментарі РБК-Україна у Зеленського назвали причини звільнення заступника голови ОП Трофімова.