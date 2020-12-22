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Зеленский сменил зама Ермака

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 09:30
Зеленский сменил зама Ермака Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив. На ее место назначили - Юлию Свириденко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В указе президента от 22 декабря говорится, "уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины".

В следующем указе говорится о назначении на эту должность Юлии Свириденко, которая ранее была первым заместителем министра экономики.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Также она занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации.

Офис президента не сообщил о причинах кадровых изменений в ОП.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова. Позже президент и вовсе ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента.

В комментарии РБК-Украина у Зеленского назвали причины увольнения замглавы ОП Трофимова.

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