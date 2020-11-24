Зеленский сменил главу Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрия Габинета. Временно исполнять обязанности на этой должности будет Роман Примуша.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Также президент подписал указ, которым поставил в.и.о. главы области Романа Примуша.

Отметим, Дмитрий Габинет был назначен главой Хмельницкой ОГА Владимиром Зеленским 21 ноября 2019 года.

Напомним, ранее Кабинет министров согласовал кандидата на должность главы Хмельницкой облгосадминистрации. Им должен стать Сергей Гамалий, который до сих пор не работал на госслужбе. Он владеет фирмой, которая занимается ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

Также РБК-Украина ранее писало, что Зеленский пока не рассматривает отставку председателей Херсонской и Полтавской облгосадминистраций.