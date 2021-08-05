Зеленський зробив заяву про Донбас: у будь-якому випадку стіна завалиться
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимира Зеленський не бачить Донбас у складі Росії. Стіна завалиться, як колись у Берліні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента в інтерв'ю телеканалу "Дом".
Зеленський заявив, що Донбас ніколи не буде російським.
"Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи. Неважливо, скільки буде окупованою. Це як стіна в Берліні. Це неважливо, в будь-якому випадку люди, історія скористаються моментом і стіна завалиться. Якщо не домовляться, все рівно, скористаються моментом люди", - заявив він.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами.
Раніше президент України заявив, що нормандська зустріч відбудеться, але все залежить від Росії.