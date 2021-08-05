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Зеленский сделал заявление о Донбассе: в любом случае стена рухнет

Новина українською →
Киев, Четверг 05 августа 2021 10:58
Зеленский сделал заявление о Донбассе: в любом случае стена рухнет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимира Зеленский не видит Донбасс в составе России. Стена рухнет, как когда-то в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российским.

"Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько будет оккупированной. Это как стена в Берлине. Это неважно, в любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно, воспользуются моментом люди", - заявил он.

Напомним, Зеленский обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами.

Ранее президент Украины заявил, что нормандская встреча состоится, но все зависит от России.

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Владимир Зеленский Донбасс
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