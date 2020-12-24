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Зеленський: розмовляю з лідерами країн ЄС для пришвидшення отримання COVID-вакцини

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що веде переговори зі лідерами країн ЄС. За його словами, Україна очікує отримати першу партію вакцини від коронавірусу у січні.

Про це він заявив на брифінгу.

Президент сподівається, що Україна отримає першу партію доз вакцини в кінці січня, в середині лютого.

"Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки для того, щоб ми могли пришвидшити постачання вакцини, якісної, перевіреної вакцини, тому що їх багато. Ми говоримо і з Індією, і з Британією, і з Францією, щоб Україна потрапила в список пріоритетних країн", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я роз'яснило план вакцинації населення від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.

Більш того, МОЗ планує укласти контракти на поставку COVID-вакцин з виробниками до кінця року.

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