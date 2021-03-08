Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30": головні теми

Президент України Володимир Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30". Черговий форум розпочнеться 9 березня і триватиме три дні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Повідомляється, що на цей раз форум "Україна 30" буде присвячений культурі, медіа та туризму. В рамках заходу пройде обговорення культурної та інформаційної політики держави, захисту свободи слова та протидії пропаганді.

"На сесіях форуму також будуть підніматися теми збереження і захисту українського культурного простору, майбутнього креативних індустрій в Україні, реалізації проектів "Велика реставрація" і "Туристичні магніти", - йдеться в повідомленні.

У форумі візьмуть участь представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної ради, книговидавці, а також представники креативної, туристичної, кіно, медіа і модної індустрій.