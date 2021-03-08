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Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30": головні теми

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30". Черговий форум розпочнеться 9 березня і триватиме три дні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що на цей раз форум "Україна 30" буде присвячений культурі, медіа та туризму. В рамках заходу пройде обговорення культурної та інформаційної політики держави, захисту свободи слова та протидії пропаганді.

"На сесіях форуму також будуть підніматися теми збереження і захисту українського культурного простору, майбутнього креативних індустрій в Україні, реалізації проектів "Велика реставрація" і "Туристичні магніти", - йдеться в повідомленні.

У форумі візьмуть участь представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної ради, книговидавці, а також представники креативної, туристичної, кіно, медіа і модної індустрій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на кінець лютого 2021 року Зеленському довіряли 39,5% українців, не довіряли - 54,3% респондентів. Баланс довіри-недовіри становив -14,7%.

Також стало відомо, що вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що цього року відвідає Україну.

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